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Правительство выступило за поэтапное введение электронных путевок

Сначала их планируют внедрять для крупных туроператоров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выступило за поэтапное введение системы электронных путевок, предусмотрев сначала внедрение их для крупных туроператоров. Официальный отзыв на соотвествующий законопроект, подписанный руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным также рассмотреть вопрос о поэтапном введении обязанности по формированию электронной путевки, предусмотрев первоочередное ее введение для крупных туроператоров, реализующих путевки для выездного туризма с последующим введением данной обязанности для других туроператоров с учетом их финансовых и технологических возможностей. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.

Теги
РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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