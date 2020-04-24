Правительство выступило за поэтапное введение электронных путевок

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выступило за поэтапное введение системы электронных путевок, предусмотрев сначала внедрение их для крупных туроператоров. Официальный отзыв на соотвествующий законопроект, подписанный руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным также рассмотреть вопрос о поэтапном введении обязанности по формированию электронной путевки, предусмотрев первоочередное ее введение для крупных туроператоров, реализующих путевки для выездного туризма с последующим введением данной обязанности для других туроператоров с учетом их финансовых и технологических возможностей. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.