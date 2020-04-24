Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов, занимавший этот пост с 2015 года, подал рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что главк инициировал проверку после публикаций в сети аудиозаписей, на которых некая женщина требует от подчиненных до конца рабочего дня составить не менее 10 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции от каждого района. По данным ряда СМИ, голос принадлежит представительнице ГУ МВД по Новосибирской области.

Юрий Стерликов родился в 1965 года в Коми. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, работал в ОВД Железнодорожного райисполкома Пензы. С 1988 года Стариков работал на разных должностях в УВД по Омской области. В 2007 году был назначен начальником УВД по Смоленской области, в 2010 перешел на аналогичную должность в Самарскую область. В феврале 2015 года был назначен на должность начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области.