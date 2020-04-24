В Псковской области продлили запрет на массовые мероприятия

ПСКОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили еще на один месяц, до 31 мая, запрет на проведение массовых мероприятий на территории региона. Кроме того, до 15 мая жителям области запрещено посещать кладбища, храмы, парки, скверы и любые общественные пространства. Об этом объявил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Ситуация остается очень непростой. Все это позволяет однозначно сказать, что действие большей части ограничений, которые мы принимали, которые прописаны в указе губернатора, после 30 апреля будут сохранены. В частности, до 31 мая будет продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий. До 15 мая сохраняется запрет на посещение кладбищ, религиозных организаций, общественных пространств, а также сохранятся ограничение на передвижение между населенными пунктами и муниципалитетами", - сказал губернатор.

По словам Ведерникова, на предстоящих майских праздниках в Псковской области ужесточат контроль "за соблюдением всех мер". По прогнозам властей, в этот период в регионе ожидают пик заражения.

"Мы внимательно следим за индексом самоизоляции. От того, насколько дисциплинированно будут вести себя люди на майских праздниках, будут зависеть дальнейшие наши действия. Если мы увидим, что уровень самоизоляции будет достаточно высокий, то, возможно, уже с 15 числа мы дадим некие послабления в плане посещения религиозных организаций. Все это будет делаться с соблюдением соответствующих норм и требований. Будет снят запрет на посещение кладбищ, дадим возможность работать магазинам одежды и другим магазинам, которые не находятся в крупных торговых центрах, а находятся в отдельно стоящих зданиях", - сказал глава региона.

В пятницу Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram сообщил о том, что в регионе выявили первый очаг заражения, который обнаружен в межрайонной больнице города Остров. Кроме того, по словам губернатора, за последние сутки зафиксирован резкий рост числа заразившихся, общее количество случаев увеличилось за день на 20 человек.

По данным регионального оперативного штаба, сегодня в Псковской области зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом и семь летальных исходов. Выздоровели девять пациентов.