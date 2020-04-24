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Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за COVID-19

Представитель Кремля ранее констатировал, что Россия пока не вышла на плато по распространению коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату, когда глава государства Владимир Путин может сделать новое обращение по поводу режима самоизоляции с связи с пандемией коронавируса.

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"Еще есть время, еще действует - фактически еще неделю - режим [ограничений из-за распространения коронавируса], - поэтому неделя еще впереди есть", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

В конце прошлой недели Песков констатировал, что РФ пока не вышла на плато по распространению коронавируса и призывал дождаться нынешней недели. Тогда же он говорил, что в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме.

В начале апреля глава государства подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля нерабочих дней с сохранением зарплаты, при этом предлагалось предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах. 

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