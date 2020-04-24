Песков не стал комментировать перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

"Не стану комментировать этот вопрос", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября соответствующего дня воинской славы, связанного с окончанием Второй мировой войны.

После принятия этого закона Госдумой против переноса выступили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане. Матвиенко же заявила журналистам, что считает избыточной шумиху вокруг этого закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного Совета СССР.