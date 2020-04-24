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Семьям погибших военных до октября компенсируют оплату жилья без предъявления платежек

Ранее оригиналы платежных документов должны были предоставляться в органы социальной защиты либо направляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Семьи погибших или умерших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти смогут до 1 октября этого года получать компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг без предоставления подтверждающих платежных документов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. расчет компенсационных выплат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти <...> производится без подтверждения гражданами оплаты указанных помещений и услуг", - говорится в документе.

Правительство также приостановило до 1 октября действие части правил, по которой члены семей погибших военных для компенсационных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг должны предоставлять оригиналы платежных документов.

Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Ранее, согласно правилам, оригиналы платежных документов должны были предоставляться в органы социальной защиты населения получателем компенсации либо направляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Для получателей компенсационных выплат, не предъявивших оригиналы платежных документов, перечисление компенсационных выплат приостанавливались до их предъявления.

Также приостановлен порядок расчета компенсационных выплат в течение каждых последующих 6-месячных периодов. Этот порядок, согласно правилам, определяется после проведения перерасчета на основании оригиналов документов об оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг за шесть прошедших месяцев.

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