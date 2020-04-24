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Пандемия коронавируса нового типа

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек

В Минздраве отметили, что число умерших стало самым низким с 20 марта

МАДРИД, 24 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 367 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве королевства.

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Данный показатель стал самым низким с 20 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 22 524. Всего в Испании было выявлено 219 764 случая заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире. За 24 часа количество заболевших выросло на 6 740. Выздоровели с начала эпидемии 92 355 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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