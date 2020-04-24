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Кремль надеется, что конфликт в редакции "Ведомостей" разрешится

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "есть норма закона, которая не допускает цензуру"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что конфликт в редакции газеты "Ведомости" разрешится и издание продолжит свою деятельность.

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"Мы не можем быть знакомы с ситуацией внутри редакции газеты "Ведомости". Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована, и мы заинтересованы в том, чтобы газета "Ведомости" продолжала свою деятельность на высоком, профессиональном уровне, как это было до сих пор", - заявил он журналистам.

Песков напомнил, что "есть норма закона, которая не допускает цензуру", подчеркнув, что в Кремле цензуру считают неприемлемой.

Ранее представители коллектива издания заявили, что исполняющий обязанности главного редактора газеты Андрей Шмаров некоторыми своими действиями меняет редакционную политику "Ведомостей" в худшую сторону. Журналисты обвинили и.о. главреда в том, что он устанавливает запреты на освещение отдельных тем. Шмаров обвинения отверг, заявив, что эволюция редакционной политики издания - это нормальный процесс. Он также призвал не преувеличивать творческие разногласия в коллективе.

С 24 марта, как сообщало издание, исполнять обязанности главреда стал Шмаров. Илья Булавинов, покинувший этот пост по собственному желанию, сказал ТАСС, что останется в редакции до 23 апреля в другой должности.

Ранее издание сообщало, что покупателями 100% акций АО БНМ, которое издает "Ведомости", стали гендиректор издательского дома "Версия" Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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