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Песков заявил, что не знает планов внутреннего убранства храма Минобороны

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что храм украсят мозаикой с портретом главы государства Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что стены храма Минобороны украсят мозаикой с портретом главы государства Владимира Путина.

"Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности", - объяснил представитель Кремля журналистам в пятницу. Он добавил, что "не знаком с планами внутреннего убранства храма". Песков посоветовал обращаться за информацией в Министерство обороны и фонд, занимающийся строительством храма.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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