Матвиенко советует россиянам не планировать полеты за границу в 2020 году из-за пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам не нужно в 2020 году планировать зарубежные путешествия из-за ситуации с коронавирусом. Об этом она сказала в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Один год - это же ведь не трагедия? Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства не скоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение и так далее", - сказала Матвиенко.

Темпы распространения коронавируса

По ее словам, власти России своевременно приняли меры по предупреждению распространения коронавируса, и это дает результаты.

Матвиенко считает, что темпы распространения коронавирусной инфекции в России благодаря принятым органами власти мерам не являются угрожающими. "Я думаю, даже заядлые скептики согласятся со мной, что российские власти вовремя отреагировали, приняли всеобъемлющие меры по предупреждению распространения коронавируса в РФ. Темпы распространения коронавируса благодаря принятым мерам не являются угрожающими", - сказала Матвиенко.

Корректировка бюджета

По словам Матвиенко, необходимость корректировать бюджет РФ на сегодняшний день отсутствует, все меры социальной поддержки россиян будут сохранены. "На сегодня нет никакой необходимости вносить коррективы в бюджет. При тех дополнительных серьезнейших мерах социальной поддержки нет никаких предложений по корректировке каких-либо мер соцзащиты наших граждан. Все они будут в полной мере сохранены", - сказала она.

Ограничительные меры из-за коронавируса будут сниматься поэтапно, как только позволит ситуация, добавила Матвиенко

Необходимо разобраться, почему не все школы в России обеспечены интернетом и компьютерами, хотя средства выделялись, заявила Матвиенко.

Ситуация в школах

Председатель Совфеда считает необходимым разобраться, почему не все школы в России обеспечены интернетом и компьютерами, хотя на это выделялись большие средства.

"Что меня огорчило? По поручению президента государство выделило очень большие средства, чтобы каждая школа, даже в самом далеком уголке нашей страны, имела скоростной интернет, чтобы все школы были компьютеризированы. И когда возникла необходимость дистанционного образования, мы увидели, что далеко не везде это работает. Во-первых, надо разобраться, как же мы занимались этой работой, как мы осваивали эти деньги и почему они не дали тот ожидаемый эффект и результат, который нам нужен", - сказала Матвиенко.