Тест на антитела, нейтрализующие коронавирус, будет зарегистрирован на следующей неделе

"На следующей неделе новая страница откроется в проведении этой [определение антител к коронавирусу] терапии. Будет зарегистрирована тест-система на вируснейтрализующие антитела, которые, как показывает практика, в достаточной концентрации только у трети пациентов", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Горелов добавил, что после регистрации тест-системы начнется соответствующий отбор доноров.

20 апреля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщил, что тест-система на определение антител к коронавирусу, разрабатываемая в центре, в ближайшее время поступит на регистрацию в Росздравнадзор. Затем, по его словам, центру понадобится около 10 дней для того, чтобы убедиться на практике, что существует определенная корреляция между наличием вируснейтрализующих антител и неспособностью вируса размножаться после взаимодействия с ними.