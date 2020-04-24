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Пандемия коронавируса нового типа
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Тест на антитела, нейтрализующие коронавирус, будет зарегистрирован на следующей неделе

Как сообщили в Роспотребнадзоре, после этого начнется соответствующий отбор доноров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Тест-система на определение антител, нейтрализующих коронавирус, будет зарегистрирована на следующей неделе, сообщил в пятницу заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"На следующей неделе новая страница откроется в проведении этой [определение антител к коронавирусу] терапии. Будет зарегистрирована тест-система на вируснейтрализующие антитела, которые, как показывает практика, в достаточной концентрации только у трети пациентов", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Горелов добавил, что после регистрации тест-системы начнется соответствующий отбор доноров.

20 апреля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщил, что тест-система на определение антител к коронавирусу, разрабатываемая в центре, в ближайшее время поступит на регистрацию в Росздравнадзор. Затем, по его словам, центру понадобится около 10 дней для того, чтобы убедиться на практике, что существует определенная корреляция между наличием вируснейтрализующих антител и неспособностью вируса размножаться после взаимодействия с ними.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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