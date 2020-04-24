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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне смогут покинуть острова Восточной Африки уже в эти выходные

Диписточники сообщают, что самолет из России должен прибыть на Маврикий в ближайшую субботу

ПРЕТОРИЯ, 24 апреля. /ТАСС/. Порядка 300 граждан РФ, желающих покинуть острова Восточной Африки - Занзибар, Маврикий и Сейшельские острова, смогут в ближайшие выходные отправиться на родину, подготовка их вывоза почти согласована. Об этом ТАСС сообщили в пятницу дипломатические источники.

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"По плану, который сейчас обсуждается с местными властями, самолет из России должен прибыть на Маврикий в ближайшую субботу в середине дня", - отметил собеседник агентства. На этом расположенном в Индийском океане острове находятся до 80 граждан РФ.

С Маврикия самолет отправится утром 26 апреля на танзанийский остров Занзибар и заберет оттуда около 120 россиян. Затем лайнер полетит на Сейшельские острова, где возвращения на родину ожидают до 100 граждан РФ.

Столь крупной операции по вывозу россиян из Восточной Африки в условиях пандемии коронавируса еще не было. В Танзании, на Маврикии и Сейшельских островах действуют карантинные и ограничительные меры. Сотрудникам трех российских посольств приходится действовать в особых условиях, когда ситуация может измениться в любую минуту.

На текущий день на Маврикии выявлено 329 инфицированных новым коронавирусом, 9 пациентов умерли. В Танзании - 284 заразившихся и 8 умерших, на Сейшельских островах - 11 инфицированных.

Теги
МаврикийТанзанияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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