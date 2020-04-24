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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что тактика борьбы с коронавирусом меняется в зависимости от ситуации

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "работа ведется на ежедневной основе"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава государства Владимир Путин постоянно поддерживает связь с руководством регионов по ситуации с коронавирусом. Развертывание дополнительных инфекционных коек зависит от меняющихся обстоятельств, отметил представитель Кремля.

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Отвечая в пятницу на вопросы журналистов, Песков подчеркнул: "То, что они [беседы Путина с губернаторами] не показываются в ходе телеконференций, не означает, что с губернаторами, где дела обстоят хуже в этом плане [по повышению готовности к приему больных с COVID-19], не ведется работа". "Работа ведется на ежедневной основе, во многих регионах трудности с вводом мощностей во многом связаны с объективными причинами, в данном случае руководство регионов в сотрудничестве с федеральным центром пытается расшить эти ситуации", - заверил Песков.

Отвечая на вопрос, могут ли поменяться задачи для регионов, пресс-секретарь президента отметил, что "все меняется в зависимости от ситуации". "Ситуация гибкая: была большая динамика прироста инфицированных в Москве, сейчас эта динамика перекинулась на регионы, поэтому в зависимости от этого нужно варьировать тактику и стратегию, чем и занимается оперативный штаб", - подчеркнул Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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