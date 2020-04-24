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В Татарстане создадут турмаршрут по местам съемок сериала "Зулейха открывает глаза"

Его откроют после снятия всех ограничений из-за коронавируса

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. В Татарстане появится туристический маршрут по местам съемок сериала "Зулейха открывает глаза". Он откроется после снятия всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщила журналистам пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму в пятницу.

"Все сцены снимались в живописнейших местах республики - специально для съемок в Лаишевском районе на берегу Камы был построен поселок Семрук, сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом "Татар авылы", и, безусловно, это исторический центр Казани. Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений", - сказал председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, слова которого приводит пресс-служба.

Идею поддержали туристические компании и экскурсоводы республики. "Думаю, туристам интересно увидеть знакомые по фильму места, нам интересно было бы взяться за разработку этого маршрута. Надеюсь, когда туристы вернутся в Татарстан и все ограничения будут сняты, маршрут будет пользоваться популярностью", - сказал председатель Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан Михаил Лапкин.

Книга "Зулейха открывает глаза" основана на семейной истории автора Гузели Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Зулейху - татарскую крестьянку из глухой деревни - вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары, сотни переселенцев - крестьяне, интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей - вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях.

Идея перенести роман Яхиной на телеэкран появилась с момента его публикации - в 2015 году, а в 2017 году телеканал "Россия-1" приступил к работе над экранизацией.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории - 20,5%.

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