В регионах Центральной России начали вводить обязательное ношение масок

ВОРОНЕЖ, 24 апреля. /ТАСС/. В некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) власти из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией ввели обязательный масочный режим для жителей при посещении магазинов, автозаправок, аптек и при проезде в транспорте. Маски будут обязательны для жителей Иванова, Орла и Липецка. В Калуге, Твери и Ярославле они рекомендованы, а в Воронеже вход без маски запрещен на главный городской рынок.

"В Ивановской области с 24 апреля в магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба введено обязательное ношение масок. Это может быть гигиеническая или медицинская маска, а также марлевая повязка. Но, подчеркну, маска - это не панацея, лишь одно из средств защиты", - сообщил в ходе брифинга журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Согласно информации регионального штаба Ивановской области, маску, повязку или респиратор надо надевать в общественном транспорте и в такси - каждый человек может купить ее в аптеке или сделать самостоятельно.

Масочный режим

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram сообщил, что в регионе также введен масочный режим - в общественном транспорте, магазинах можно находиться только в маске. По словам главы региона, разрешены любые маски, в том числе многоразовые. В Калужской, Тверской, Ярославской областях жителям рекомендуют использовать маски в общественных местах. В Липецке жителей ранее обязали надевать маски в транспорте, а сейчас и в продуктовых магазинах.

Такие же меры введены и в Брянской области - нужно надевать маску на входе в автобус или в магазин. При этом работодатели должны обеспечить всеми средствами защиты водителей, продавцов и других рабочих: не только масками, но и антисептиками и одноразовыми перчатками. Такие же обязанности возложены на работодателей в Тульской, Курской, Белгородской областях. Жителям этих регионов власти, однако, лишь рекомендовали носить маски в общественном транспорте и магазинах. Маска не обязательна, хотя и желательна.

В Воронеже, где маски носить людей не обязывали, на некоторые торговые объекты без нее все же не пустят. Например, на входе в центральный рынок города, который до пандемии посещали порядка 20 тыс. человек в день, оборудовали посты охраны. Желающий зайти на крытый рынок без маски должен здесь же купить ее (на выбор: 30 рублей - одноразовая, 40 рублей - многоразовая). После того, как человек зайдет на территорию рынка, ему бесплатно вручат одноразовые полиэтиленовые перчатки.

Послабления режима

В регионах тем не менее вводят некоторые послабления режима самоизоляции. Так, в Ивановской области с 24 апреля жителям разрешили утренние пробежки, а в Липецкой области - прогулки семьями при условии соблюдения с незнакомыми людьми дистанции в 1,5 метра. Также в Липецке открыли продовольственные магазины и предприятия бытовых услуг. Правда, еще остаются закрытыми торговые центры, кафе, столовые, рестораны, предприятия фастфуда.

В Курской области после многочисленных просьб жителей региона власти разрешили людям ездить на дачи, огородные участки, а также к пожилым родственникам, нуждающимся в постоянном уходе.

В Тверской области с 25 апреля возобновят работу филиалы многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Откроются нотариальные конторы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, салоны красоты и ряд других организаций. Обязательное требование - соблюдение всех санитарных норм. Для открытия магазинов одежды, обуви, мебели, цветов, компьютерного, электронного и оптического оборудования необходимо выполнить два условия: иметь отдельный вход и торговую площадь не более 800 кв. м.

Новые запреты

В Орловской области запретили продажу билетов в Москву всем, кроме обладателей специальных пропусков. "Мы начинаем вводить ограничения на продажу автобусных и железнодорожных билетов. Так, вводится запрет на продажу билетов в Москву. Приобрести их смогут только те, кто имеет оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в столицу", - сказал руководитель департамента строительства, транспорта, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Врио главы Калужской области Владислав Шапша поручил усилить меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции в садовых некоммерческих товариществах Обнинска, граничащего с Московской областью. По информации начальника регионального управления МВД России Александра Дедова, органам Роспотребнадзора передана подтвержденная сотовыми операторами информация о 35 гражданах, нарушивших режим самоизоляции.

Во Владимирской области с 25 апреля ряд организаций социального обслуживания перейдет на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели. Эти меры коснутся отделений нескольких психоневрологических интернатов, специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, некоторых других учреждений. Региональные власти обеспечат все условия для круглосуточного пребывания их сотрудников, в том числе бесплатное питание и обустроенные места для сна и отдыха.

За последние сутки в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 534 - до 5 397 человек.