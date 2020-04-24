Объем загрузки коечного фонда в регионах приближается к 40% от минимального плана

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Коечный фонд для больных с коронавирусом в регионах России загружен на данный момент на 40% от минимально установленного плана. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в пятницу на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"Если посмотреть на заполняемость коечного фонда пневмониями, ковидом и так далее, то тот фонд, который мы мониторим и считаем, что это ковидный коечный фонд, то объем его загрузки приближается к 40% от плана, который был установлен как минимальный", - сказал Собянин.

По его словам, динамика заполнения коечного фонда сегодня кажется "сглаженной", но если она не будет снижаться в течение ближайших двух-трех недель, то в эти сроки многие регионы столкнутся с дефицитом коек. "В связи с этим, Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ - прим. ТАСС), вы на селекторе давали поручение посмотреть зоны риска и решить вопрос по дополнительным заданиям по развертыванию коечного фонда. Мне кажется, что такую работу нужно сделать до понедельника, в понедельник довести до регионов дополнительный коечный фонд, который им необходимо разворачивать в ближайшие две недели", - сказал Собянин.

Он отметил, что от принятия решения до перепрофилирования клиники нужно минимум две недели. "По решению, которое мы примем сегодня, мы получим результат в десятых числах или середине мая", - добавил он.

Также Собянин предложил к 27 апреля определить новые значения минимального коечного фонда для борьбы с коронавирусом в регионах РФ.

Кроме того, он попросил Министерство здравоохранения и Министерство образования РФ направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары. "Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы (по борьбе с коронавирусом - прим. ТАСС). Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно <...> Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ Министерства здравоохранения [РФ] и Министерства образования по направлению на практику студентов четвертых и пятых курсов", - сказал Собянин.

По его словам, студенты-медики на старших курсах хорошо мотивированы и обладают достаточными знаниями, "они выбрали эту профессию". Мэр добавил, что в таком случае студенты посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний, окажут достойную помощь в ситуации с коронавирусом.

"Мы говорили с вами (главой правительства РФ Михаилом Мишустиным), с оперативным штабом, Татьяной Алексеевной [Голиковой], с коллегами, но нам от разговоров надо переходить к делу <...> В связи с этим необходимо пересмотреть объемы заданий, связанных с обеспечением средств индивидуальной защиты, оборудованием, ИВЛ и так далее", - добавил Собянин.

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