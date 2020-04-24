{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Объем загрузки коечного фонда в регионах приближается к 40% от минимального плана

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил к 27 апреля определить новые значения минимального коечного фонда для борьбы с коронавирусом в регионах
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Коечный фонд для больных с коронавирусом в регионах России загружен на данный момент на 40% от минимально установленного плана. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в пятницу на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Если посмотреть на заполняемость коечного фонда пневмониями, ковидом и так далее, то тот фонд, который мы мониторим и считаем, что это ковидный коечный фонд, то объем его загрузки приближается к 40% от плана, который был установлен как минимальный", - сказал Собянин.

По его словам, динамика заполнения коечного фонда сегодня кажется "сглаженной", но если она не будет снижаться в течение ближайших двух-трех недель, то в эти сроки многие регионы столкнутся с дефицитом коек. "В связи с этим, Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ - прим. ТАСС), вы на селекторе давали поручение посмотреть зоны риска и решить вопрос по дополнительным заданиям по развертыванию коечного фонда. Мне кажется, что такую работу нужно сделать до понедельника, в понедельник довести до регионов дополнительный коечный фонд, который им необходимо разворачивать в ближайшие две недели", - сказал Собянин.

Он отметил, что от принятия решения до перепрофилирования клиники нужно минимум две недели. "По решению, которое мы примем сегодня, мы получим результат в десятых числах или середине мая", - добавил он.

Также Собянин предложил к 27 апреля определить новые значения минимального коечного фонда для борьбы с коронавирусом в регионах РФ.

Кроме того, он попросил Министерство здравоохранения и Министерство образования РФ направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.  "Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы (по борьбе с коронавирусом - прим. ТАСС). Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно <...> Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ Министерства здравоохранения [РФ] и Министерства образования по направлению на практику студентов четвертых и пятых курсов", - сказал Собянин.

По его словам, студенты-медики на старших курсах хорошо мотивированы и обладают достаточными знаниями, "они выбрали эту профессию". Мэр добавил, что в таком случае студенты посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний, окажут достойную помощь в ситуации с коронавирусом.

"Мы говорили с вами (главой правительства РФ Михаилом Мишустиным), с оперативным штабом, Татьяной Алексеевной [Голиковой], с коллегами, но нам от разговоров надо переходить к делу <...> В связи с этим необходимо пересмотреть объемы заданий, связанных с обеспечением средств индивидуальной защиты, оборудованием, ИВЛ и так далее", - добавил Собянин.

В новость были внесены изменения (14:35 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Ростовской области обеспечат питание медиков, которые борются с коронавирусом
Средства позволят обеспечить питанием медработников, которые в период изоляции проживают в общежитиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС