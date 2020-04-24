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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве увеличат мощности коронавирусных стационаров

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в настоящий момент в столице развернуто 16 тыс. коек

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы развернут рядом с больницами временные сооружения еще для 5 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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"Мы приняли решение о развертывании 5 тыс. [коек] во временных сооружениях возле высокотехнологичных клиник - таких, как в Коммунарке", - сказал Собянин.

Он напомнил, что у больницы в Коммунарке появилось 500 коек дополнительно. Было принято решение о развертывании еще тысячи коек на этой же площадке.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице развернуто 16 тыс. коек, в ближайшие увеличат их количество до 20 тыс., а затем до 27 тыс. Все подготовительные работы уже проведены.

"Помимо этого, я дал поручение проработать вопросы, связанные с развертыванием крупных площадок для обсервации - для изоляции и наблюдения за больными. Этот вопрос мы проработаем с министерством здравоохранения", - добавил Собянин.

В новость были внесены изменения (14:28 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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