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Пандемия коронавируса нового типа
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В России в тяжелом состоянии находятся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что объемы выпуска лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции увеличены в разы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"По количеству пациентов, которые находятся сейчас в тяжелом состоянии, их количество остается на уровне 1,3 тыс. На аппаратах экстракорпоральных мембранных оксигенаций... находятся сегодня четыре пациента", - сказал министр.

Лечение новой коронавирусной инфекции

Объемы выпуска лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции увеличены в разы, сообщил Мурашко.

"Хочу обратить внимание, что сегодня в рамках лекарственного обеспечения отечественная промышленность увеличила объемы выпуска лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В том числе один из препаратов, который звучал уже на встрече с регионами, - гидроксихлорохин. Его объемы и отгрузки практически увеличились в разы", - сказал Мурашко.

Российские регионы получили все средства, выделенные на создание новых мест для пациентов с коронавирусом и выплат медицинскому персоналу, добавил он. 

"Все финансовые средства, которые запланировало и утвердило правительство, доведены до регионов для дооснащения коек и для выплат персоналу", - сказал он.

Минздрав готов рассмотреть более массовое привлечение студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. 

"По привлечению студентов - сегодня они работают в качестве волонтеров. Возможно, нужно пересмотреть, действительно, это формат производственной практики, мы готовы рассмотреть этот формат взаимодействия", - сказал Мурашко. Ранее на заседании мэр Москвы Сергей Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков 4-5 курсов на практику в коронавирусные стационары.

План по выделению мест в больницах для пациентов с коронавирусом в России выполнен уже на 96%. 

"Подготовка коечной сети по минимальному набору... реально приняла новый масштаб и обороты. Фактически сегодня 96% коек, которые заявлены были, подготовлены", - сказал Мурашко.

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