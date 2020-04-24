Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России сейчас развивается в "позитивном направлении", считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Безусловно, эта ситуация развивается в позитивном направлении на сегодняшний день", - сказала она на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

Как сообщила Попова, специалисты зафиксировали в России на данный момент 355 очагов коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день зарегистрировано 355 эпидемических очагов", - сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю доля пациентов с коронавирусом, у которых нет видимых симптомов, увеличилась до 52%.

"В структуре заболевших за последнюю неделю четко прослеживается тенденция к увеличению удельного веса людей с бессимптомным течением инфекции или, можно сказать, инфицированных, но не больных", - сказала Попова.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.