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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора сообщила, что за последнюю неделю доля пациентов, у которых нет видимых симптомов, увеличилась до 52%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России сейчас развивается в "позитивном направлении", считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Безусловно, эта ситуация развивается в позитивном направлении на сегодняшний день", - сказала она на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

Как сообщила Попова, специалисты зафиксировали в России на данный момент 355 очагов коронавирусной инфекции. 

"На сегодняшний день зарегистрировано 355 эпидемических очагов", - сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю доля пациентов с коронавирусом, у которых нет видимых симптомов, увеличилась до 52%.

"В структуре заболевших за последнюю неделю четко прослеживается тенденция к увеличению удельного веса людей с бессимптомным течением инфекции или, можно сказать, инфицированных, но не больных", - сказала Попова.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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