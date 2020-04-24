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Пандемия коронавируса нового типа

Путин на следующей неделе обсудит с губернаторами готовность медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что срок исполнения поручения президента по подготовке коечного фонда в субъектах России истекает 28 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проверит выполнение его поручения о подготовке медицинских учреждений в регионах России к борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.

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"На следующей неделе президент проведет совещание с главами регионов, проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с распространением коронавируса", - сказал премьер. Он напомнил, что срок исполнения поручения главы государства по подготовке коечного фонда в субъектах РФ истекает в следующий вторник, 28 апреля. "Необходимо активизировать работу и мобилизовать ресурсы", - сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что, продолжая отслеживать ситуацию в оперативном режиме, координационный совет при правительстве готов и дальше оказывать регионам дополнительную поддержку. "При этом мы должны опираться только на актуальные и проверенные данные", - сказал Мишустин, напомнив, что для этого был создан соответствующий единый информационный центр, через который собираются сведения со всех регионов о готовности коек, обеспеченности оборудованием и средствами индивидуальной защиты, тестами и так далее.

"Вся эта важная информация используется руководством страны для принятия своевременных решений и мер по борьбе с коронавирусом", - отметил Мишустин, попросив вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главу Минздрава Михаила Мурашко на постоянной основе следить за корректностью вносимых регионами данных.

Теги
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