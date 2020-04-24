Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках

"У нас 1 мая, 9 мая - это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин также обратил внимание на то, что Роспотребнадзор делает важную работу, выпуская соответствующие рекомендации по отраслям в зависимости от ситуации по тем или иным компаниям. Глава правительства отметил, что российские бизнес-объединения, такие как РСПП, "Деловая Россия", "Опора России", хотели бы обсуждать подобные рекомендации на определенной площадке. "Я бы попросил вас подумать, Анна Юрьевна [Попова, глава Роспотребнадзора], как организовать такие площадки, чтобы с ними поговорить о том, каким образом выстроить эту работу", - поручил Мишустин.

По его мнению, это позволит скоординировать уже имеющиеся рекомендации с теми вопросами и просьбами, которые есть у бизнеса.