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Путин: новые реанимобили должны поступить в регионы как можно быстрее

Президент поручил правительству и главам регионов держать на контроле оперативность поступления автомобилей для медиков

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Более тысячи новых реанимобилей, закупленных на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медучреждениям как можно быстрее.

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Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

"Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику, имею в виду 1,2 тыс. реанимобилей для региональных медицинских учреждений", - сказал Путин, отметив, что на это уже выделено 5,2 млрд рублей.

"Техника, столь необходимая людям, системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее, прошу правительство и руководителей субъектов РФ держать эту ситуацию на контроле", - сказал президент.

Распоряжение правительства о выделении бюджетных ассигнований в размере 5 млрд 208 млн рублей на закупку не менее 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи класса С (реанимобилей) было подписано 1 апреля. Оно направлено на обеспечение готовности медицинских учреждений к приему больных с новой коронавирусной инфекцией.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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