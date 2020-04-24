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Пандемия коронавируса нового типа
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Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят с 29 апреля

В регионе вновь заработают непродовольственные магазины и салоны красоты

КАЛИНИНГРАД, 24 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будет смягчен с 29 апреля, сообщил в пятницу журналистам губернатор Антон Алиханов.

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"Мы приняли сегодня на оперативном штабе решение новый режим ввести в действие со среды, 29 апреля. Мы планируем 29 апреля открыть все непродовольственные магазины, дать им возможность работать. С 4 мая мы планируем открыть парикмахерские, салоны красоты", - сказал Алиханов.

Он добавил, что региональный акт, в случае принятия решений на федеральном уровне, может быть скорректирован. Пока, по словам Алиханова, работать смогут все учреждения, которые не упоминаются как те, работа которых запрещена.

Обсерваторы почти заполнены

Три обсерватора в Калининградской области близки к заполнению из-за большого потока людей в область из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Три обсерватора работают: [оздоровительные центры] "Мечта", "Паруса надежды" и "Спутник". Они уже близки к заполнению, и мы договорились, что "Янтарный берег" будет четвертым обсерваторм с учетом того, что на этой неделе достаточно много людей, прилетающих из Санкт-Петербурга и Москвы, были отправлены в обсервацию. "Янтарный берег" нам необходим, чтобы справиться с потоком людей, который возникает. Но когда и "Янтарный берег" подойдет к заполнению, ничего не будет оставаться людям, как брать обратный билет и лететь домой", - сказал Алиханов.

В новость внесены изменения (14:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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