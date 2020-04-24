Штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Петербурге смогут без участия суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Решения о штрафах нарушителям режима самоизоляции во время пандемии коронавируса на основании составленных полицией протоколов будут приниматься без участия суда - их будут рассматривать в городском комитете по законности и правопорядку или в районных администрациях, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

В пятницу на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление правительства РФ об утверждении соглашения между МВД и правительством Петербурга. Согласно документу, полицейские Петербурга теперь смогут составлять протоколы за нарушения не только по статьям КоАП РФ, которые рассматривались судами, но и по статье 8.6.1 ("Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга") городского закона об административных правонарушениях.

"По статье 8.6.1 протоколы может рассматривать комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по физическим, должностным и юридическим лицам. Помимо этого, должностные лица районных администраций могут рассматривать [протоколы] по должностным и юридическим лицам", - сказал представитель комитета, отметив, что судебное рассмотрение данных протоколов не предусмотрено.

В комитете отметили, что составлять протоколы по статье 8.6.1 городского закона смогут только сотрудники полиции, ранее это могли делать сотрудники восьми комитетов горадминистрации.

При этом за городскими властями останется право составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), решения по которым выносятся судами.

О статье городского закона

Согласно статье 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", нарушением в период пандемии считается проведение мероприятий с очным присутствием граждан, а также работа отдельных категорий точек розничной торговли, которым временно запретили работать, или работа заведения общепита в случае его посещения гражданами. Штраф должностным лицам может составить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. За повторное нарушение должностные лица могут быть оштрафованы на 40-50 тыс. рублей, а юридические - от 300 до 500 тыс. рублей.

На граждан может быть составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. Штраф составляет 4 тыс. рублей, при использовании нарушителем транспорта - 5 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 5 тыс. рублей.

Протокол по статье 8.6.1 может быть составлен только в том случае, если за правонарушение не был составлен протокол по статье КоАП РФ или оно не подпадает под статью УК РФ.

По данным объединенной пресс-службы суд Петербурга с начала апреля в суды города поступило более 750 протоколов об административных правонарушениях при пандемии коронавируса. Они оформлялись по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и статье 20.6.1 КоАП РФ. По первой статье в основном в качестве наказания приостанавливали деятельность юрлиц, а на физических лиц накладывали штраф на 15 тысяч рублей. По второй статье основное наказание - предупреждение.