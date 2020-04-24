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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора отметила, что в противном случае "все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Введенный из-за коронавируса режим самоизоляции граждан нельзя нарушать в майские праздники. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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"Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно. Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку", - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, рекомендации будут учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах. "Мы подготовим методические рекомендации, подготовим рекомендации для людей в разных уровнях эпидситуации для разных субъектов и немедленно их разместим", - отметила она.

Коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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