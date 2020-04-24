{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Коронавирус" и "карантин". Какие слова чаще всего использовали во "ВКонтакте" в марте

В исследовании соцсети и Brand Analytics указывается, что пользователи также активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране. В рейтинг тренд-слов попали "конституция", "нефть" и "кризис"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" в марте чаще всего использовали слова "коронавирус", "карантин" и "Путин". Об этом говорится в совместном исследовании соцсети и компании Brand Analytics.

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

Согласно данным исследования, в марте слово "коронавирус" имело 3,7 тыс. упоминаний на 1 млн слов; слово "карантин" имело 2,1 тыс. упоминаний на 1 млн слов; а фамилия президента России Владимира Путина имела 1,1 тыс. упоминаний на 1 млн слов.

"По данным Brand Analytics, больше всего пользователей "ВКонтакте" волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем ("пациент", "профилактика", "кашель") и влиянием коронавируса на жизнь населения ("работник", "беречь", "каникулы", "пожилые") <...> Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента России Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова "конституция", "экономика", "нефть", "кризис", "доллар", - говорится в исследовании.

В список тренд-слов также попала "паника" - пользователи призывают не поднимать ее в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть "гречка", которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.

"Слова "санитайзер", "паникер", "ИВЛ", "обнуление", "удаленка", "задонать" и "изоляция" не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом", - добавили в пресс-службе соцсети.

Для исследования были проанализированы 685 млн публичных записей и комментариев и более 16,3 млрд слов, опубликованных "ВКонтакте" в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчете на 1 млн слов и изменение этой мощности (сила тренда). Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей "ВКонтакте" и частота употребления которых почти не меняется со временем.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России в тяжелом состоянии находятся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что объемы выпуска лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции увеличены в разы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС