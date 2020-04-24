"Коронавирус" и "карантин". Какие слова чаще всего использовали во "ВКонтакте" в марте

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" в марте чаще всего использовали слова "коронавирус", "карантин" и "Путин". Об этом говорится в совместном исследовании соцсети и компании Brand Analytics.

Согласно данным исследования, в марте слово "коронавирус" имело 3,7 тыс. упоминаний на 1 млн слов; слово "карантин" имело 2,1 тыс. упоминаний на 1 млн слов; а фамилия президента России Владимира Путина имела 1,1 тыс. упоминаний на 1 млн слов.

"По данным Brand Analytics, больше всего пользователей "ВКонтакте" волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем ("пациент", "профилактика", "кашель") и влиянием коронавируса на жизнь населения ("работник", "беречь", "каникулы", "пожилые") <...> Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента России Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова "конституция", "экономика", "нефть", "кризис", "доллар", - говорится в исследовании.

В список тренд-слов также попала "паника" - пользователи призывают не поднимать ее в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть "гречка", которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.

"Слова "санитайзер", "паникер", "ИВЛ", "обнуление", "удаленка", "задонать" и "изоляция" не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом", - добавили в пресс-службе соцсети.

Для исследования были проанализированы 685 млн публичных записей и комментариев и более 16,3 млрд слов, опубликованных "ВКонтакте" в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчете на 1 млн слов и изменение этой мощности (сила тренда). Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей "ВКонтакте" и частота употребления которых почти не меняется со временем.