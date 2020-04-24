Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Закон об уголовной ответственности за снос или повреждение памятников советским воинам в зарубежных странах должен активно применяться на практике в случае необходимости. Такую точку зрения высказал в пятницу помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. В свою очередь Мединский передал в Следственный комитет России (СКР) список лиц, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

"Я считаю очень правильным принятие закона об уголовной ответственности, который будет распространяться на разрушение либо оскорбление наших памятников и воинских мемориалов за рубежом. Я думаю, что здесь не надо стесняться, надо сделать этот закон активно работающим. Мы прекрасно знаем, кто в Праге принимал соответствующее решение, пройдут соответственные несложные следственные мероприятия, выяснят пофамильно виновных. Пусть эти люди задумаются, как жить дальше, если их деяние будет признано преступлением", - сказал он в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО, посвященной 75-летию встречи советских и американских войск на Эльбе.

По словам Мединского, демонтаж памятника является оскорблением не только для россиян, но и для самих жителей Чехии. "История неприятная и оскорбительная для самих чехов, поскольку памятник Коневу был изготовлен самими пражскими властями и установлен к очередному юбилею Победы в знак благодарности за освобождение Праги <…> Конев не просто освободил Прагу, Конев сохранил Прагу, потому что приказом нашего маршала было запрещено применять тяжелую дальнобойную артиллерию с целью сохранения исторического города <…> И вот в благодарность за сохранение старой Праги мы получаем действия мелких политиков районного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя нас и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом", - подчеркнул председатель РВИО.

Он отметил, что Россия может противопоставить попыткам переписать или фальсифицировать историю Второй мировой войны донесение исторической правды. "Что мы можем с этим сделать? Рассказывать правду, рассказывать, как оно было на самом деле, вести, может быть, более активную информационную политику <…> Ждать от них, что они начнут говорить истину, я бы не стал", - добавил Мединский.

Снос памятника в Праге

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".