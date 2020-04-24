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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: дети переносят самоизоляцию легче, чем родители

По данным Социологического антикризисного центра, стресс и подавленность испытывают менее 20% детей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Менее 20% детей испытывают стресс и подавленность, находясь на самоизоляции, в то время как среди взрослых процент таковых превышает 20, говорится в данных опроса, проведенного Социологическим антикризисным центром.

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"Исследование показывает, что 23% опрошенных, находящихся на самоизоляции, тяжело переносят новый образ жизни. Дети переносят самоизоляцию легче, но все же 18% из них, по мнению родителей, проявляют сильную подавленность, тревогу, стресс", - говорится в тексте результатов опроса.

По данным исследования, 69% опрошенных находятся на самоизоляции, 43% из них - с детьми. Отмечается, что 35% родителей испытывают большие сложности с детьми, чем до самоизоляции. При этом 57% опрошенных, посетовавших на то, что с детьми сейчас сложно, являются родителями младших школьников.

Как рассказали составители опроса, у 66% родителей школьников дети продолжают учиться онлайн с очными занятиями, еще у четверти - осваивают программу самостоятельно. При этом также 66% родителей считают, что текущая учебная нагрузка неполноценна, они опасаются пробелов в знаниях детей. Более половины родителей (59%) также отметили, что нагрузка на них со стороны школы сильно возросла, а 54% респондентов считают, что дети не готовы к онлайн-формату.

Согласно данным опроса, родители оценивают готовность семей к переходу на дистанционное образование выше школьной. Каждый второй (52%) считает, что учителям не хватает навыков и цифровой грамотности для онлайн-обучения. При этом 21% родителей пожаловались, что им самим не хватает соответствующих навыков. Четверть респондентов поделились также, что им не хватает технических возможностей, компьютеров для организации учебы и занятий детей дома.

Помимо этого, родители рассказали, что на самоизоляции им больше всего не хватает прогулок на свежем воздухе. Респонденты посетовали на начавшиеся финансовые трудности и общую тревожность по этому поводу, а также на высокую нагрузку у работающих дома родителей. Отмечали также недостаток психологической устойчивости, свободы передвижений по городу, материалов для творчества, пространства в квартире и даже фантазии.

Об опросе

Опрос был проведен 17 апреля по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - тысяча респондентов, данные представляют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта.

Социологический антикризисный центр запущен в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI, специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят, в том числе, в связи с пандемией коронавируса.

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