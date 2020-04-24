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VK Fest 2020 пройдет онлайн и продлится неделю

Мероприятие состоится с 15 по 21 мая

Фестиваль VK Fest в 2020 году поменяет формат: мероприятие пройдет онлайн и продлится неделю - с 15 по 21 мая. Таким образом VK Fest станет первым фестивалем такого масштаба, формата и продолжительности в России. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

Бесплатная трансляция будет доступна в группе VK Fest во "ВКонтакте". В программе мероприятия - выступления блогеров и артистов, подробное расписание будет опубликовано в ближайшее время. Предполагается также взаимодействие со зрителями.

Ранее купленные билеты на VK Fest 2020 можно будет использовать, чтобы попасть на фестиваль в 2021 году. Он пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 24 и 25 июля. При желании билеты можно сдать.

В 2019 году VK Fest посетили 95 тыс. человек, прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 млн уникальных пользователей.

Организаторы фестиваля - "ВКонтакте" и Radio Record.

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