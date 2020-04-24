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Около 1 млн семей с детьми до трех лет получили выплату в 5 тыс. рублей

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что всего в ПФР поступило более 1,9 млн заявлений

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Дополнительная выплата по 5 тыс. рублей в течение апреля-мая назначена 1 млн семей, в которых воспитывается более 1,2 млн детей в возрасте до трех лет. Всего в ПФР поступило свыше 1,9 млн заявлений, сообщил в пятницу ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В Пенсионный фонд поступило почти 2 млн заявлений на назначение дополнительной выплаты по 5 тыс. рублей в месяц на детей до трех лет. Первый миллион семей уже получил дополнительные пособия на детей до трех лет. Выплаты назначены более чем на 1,2 млн детей в возрасте до трех лет. Семья, имеющая право на материнский капитал, может получить дополнительные средства на каждого ребенка в возрасте до трех лет", - сказал он.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что пособие назначается на каждого ребенка в возрасте до трех лет в семьях, имеющих право на материнский капитал. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение апреля, мая и июня, то родители также получат возможность обратиться за пособием. Общий объем финансирования на эти цели составляет 49,7 млрд рублей.

"Деньги будут выплачиваться в апреле-июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. Получить пособие могут как те семьи, кто еще не воспользовался средствами материнского капитала, так и те, кто уже потратил материнский капитал", - пояснили в Минтруде.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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