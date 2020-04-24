Регионы получат более 10 млрд рублей на помощь операторам по вывозу отходов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Срочную антикризисную помощь в размере более 10 млрд рублей для поддержки бесперебойного вывоза бытовых отходов окажут регионам со следующей недели, сообщила в пятницу пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Правительство согласовало меры поддержки регоператоров по обращению с ТКО на 10,247 млрд рублей. Финансирование на поддержку оказания услуг по вывозу ТКО для населения начнет направляться в регионы начиная со следующей недели", - говорится в сообщении.

Как заявила Абрамченко, финансирование позволит не допустить мусорных коллапсов в условиях повышения объема вывозимого мусора в среднем на 20% и снижения собираемости платежей.

"Это накладывает на региональных операторов дополнительную нагрузку. Поэтому правительство оперативно отреагировало на такие сигналы и согласовало экстренные меры поддержки отрасли. Речь идет о частичном покрытии выпадающих доходов операторов и субсидировании кредитных ставок. В этот непростой период важно не допустить сбоев в работе по вывозу и обезвреживанию мусора. Услуги населению должны оказываться бесперебойно", - цитирует Абрамченко пресс-служба.

Кроме того, в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" внесли необходимые изменения для финансирования двух мер поддержки. Это трансферты регионам для обеспечения устойчивой работы региональных операторов и субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным региональным операторам на увеличение оборотных средств. На эти меры согласовано выделение 9 млрд 422,83 млн рублей и 824,87 млн рублей соответственно.

"Происходит миграция граждан из городов в сельские поселения, что ведет к многократному возрастанию объемов ТКО в этих зонах. Сложившаяся ситуация приводит к значительному росту нагрузки на региональных операторов по вывозу мусора именно из сектора индивидуального жилищного строительства, что не предусмотрено территориальной схемой, и эти расходы не компенсируются за счет единого тарифа регионального оператора", - пояснили в пресс-службе.

О ситуации в отрасли

По информации "Российского экологического оператора" (РЭО), если на конец 2019 года уровень собираемости платежей от населения составлял 80%, то в апреле текущего года собираемость ожидается на уровне 60%, а в случае продления эпидемиологических ограничений может снизиться до 40%. Помимо этого, в настоящее время предприятия массово уведомляют регоператоров о невозможности оплачивать вывоз отходов. В некоторых регионах доля таких юридических лиц составляет 90%.

В этой связи в 20 российских регионах складывается критическая ситуация с финансовым состоянием регоператоров, при этом число таких регионов может вырасти в ближайшее время до 35, сообщил гендиректор РЭО Илья Гудков.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.