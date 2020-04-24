Около 200 россиян вылетают спецрейсом из Гоа в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /ТАСС/. Группа из 199 российских граждан, пожелавших покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, вылетает в пятницу в Новосибирск и Екатеринбург. Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа), уже началась посадка на самолет.

В генконсульстве уточнили, что на спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" имели право зарегистрироваться россияне из этих городов, а также из Новосибирской области, Республики Алтай, Томской области, Кемеровской области, Красноярского и Алтайского края, Иркутской, Омской и Свердловской области.

Среди пассажиров двое маленьких детей и 197 взрослых. Сначала самолет прибудет в Новосибирск, а затем в Екатеринбург.

Это третий вывозной рейс из Гоа для граждан РФ. Первые два вывезли россиян в Москву и Казань.

В Гоа еще остаются около 3 тыс. россиян, выразивших желание вернуться на родину из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в диппредставительстве.