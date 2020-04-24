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Пандемия коронавируса нового типа

Скворцова: распространение коронавируса может перейти в стадию плато на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства отметила, что теоретический и практический опыт "растет на глазах" и все время появляются новые знания о вирусе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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"Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", - сказала она на дистанционном заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева.

Скворцова также отметила, что теоретический и практический опыт "растет на глазах", все время появляются новые знания о вирусе.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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