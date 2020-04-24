{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Под Мурманском почти 500 вахтовиков покинули стройплощадку

Ранее на объекте "Новатэка" выявили очаг коронавируса

МУРМАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Еще 475 вахтовиков, у которых не обнаружен коронавирус, покинули строительную площадку одного из подрядчиков "Новатэка" - компании "Велесстрой" в селе Белокаменка под Мурманском. Ранее на объекте выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в компании "Велесстрой".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Объект "Велесстрой" в Белокаменке покинули 475 сотрудников. Первый чартер в Самару прибыл 19 апреля, на его борту было 154 вахтовика. Второй, со 195 рабочими, прилетел в Екатеринбург ночью 23 апреля. Еще 126 человек вылетели туда накануне. Среди пассажиров всех трех рейсов были только сотрудники с отрицательными результатами тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

По информации "Велесстроя" все вывезенные в Самару и Екатеринбург сотрудники находятся на 14-дневной изоляции в санаториях с питанием и под наблюдением медиков. За соблюдением режима самоизоляции следит администрация и охрана объектов. В сообщении уточняется, что на 10-й день пребывания всем изолированным будет проведен еще один тест на коронавирус. Получившие отрицательный результат по истечении 14 дней отправятся домой. Билеты до мест проживания сотрудников предоставит служба организации трансферов компании "Велесстрой".

На эту тему

Компания "Велесстрой" - одна из 20 подрядных организаций "Новатэка", которые возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тыс. рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

Рядом с Белокаменкой МЧС России развернуло мобильный госпиталь на 40 коек, укомплектованный всем необходимым оборудованием, включая рентген-аппарат и аппараты ИВЛ. С 18 апреля он работает на полную мощность как диагностический центр, обследуя ежедневно около 30 человек. В случае ухудшения ситуации в госпитале смогут начать лечение пациентов.

По данным оперативного штаба, на вечер четверга в Мурманской области подтверждено 663 случая инфицирования коронавирусом, 494 из них - в Белокаменке, 64 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 542 человека находятся на лечении, 4 человека умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Городские пляжи Сиднея вновь закрыли спустя несколько дней после открытия
Глава района Рэндвик Дэнни Саид сообщил, что находившиеся там люди нарушали требования самоизоляции, в частности, не соблюдали социальную дистанцию, а вместо разрешенных занятий спортом и плаванием устраивали на пляжах массовые пикники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС