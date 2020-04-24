Под Мурманском почти 500 вахтовиков покинули стройплощадку

МУРМАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Еще 475 вахтовиков, у которых не обнаружен коронавирус, покинули строительную площадку одного из подрядчиков "Новатэка" - компании "Велесстрой" в селе Белокаменка под Мурманском. Ранее на объекте выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в компании "Велесстрой".

"Объект "Велесстрой" в Белокаменке покинули 475 сотрудников. Первый чартер в Самару прибыл 19 апреля, на его борту было 154 вахтовика. Второй, со 195 рабочими, прилетел в Екатеринбург ночью 23 апреля. Еще 126 человек вылетели туда накануне. Среди пассажиров всех трех рейсов были только сотрудники с отрицательными результатами тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

По информации "Велесстроя" все вывезенные в Самару и Екатеринбург сотрудники находятся на 14-дневной изоляции в санаториях с питанием и под наблюдением медиков. За соблюдением режима самоизоляции следит администрация и охрана объектов. В сообщении уточняется, что на 10-й день пребывания всем изолированным будет проведен еще один тест на коронавирус. Получившие отрицательный результат по истечении 14 дней отправятся домой. Билеты до мест проживания сотрудников предоставит служба организации трансферов компании "Велесстрой".