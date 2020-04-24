Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом серьезной тренировкой для всех медорганизаций

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Эпидемия новой коронавирусной инфекции стала серьезной тренировкой для всех медицинских организаций РФ по оказанию медицинской помощи пациентам в условиях, отличных от обычных. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для всех медицинских организаций страны это серьезная тренировка сил и средств к оказанию помощи в иных условиях, отличных от обычных", - сказал он на открытии инфекционного отделения для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопатина филиала НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Министр отметил, что данная ситуация - хороший повод еще раз обратить внимание на профилактику внутрибольничного инфицирования и профилактику неблагоприятных исходов, которые могут возникнуть при оказании медицинской помощи.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.