{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом серьезной тренировкой для всех медорганизаций

Министр здравоохранения отметил, что эта ситуация - хороший повод еще раз обратить внимание на профилактику внутрибольничного инфицирования

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Эпидемия новой коронавирусной инфекции стала серьезной тренировкой для всех медицинских организаций РФ по оказанию медицинской помощи пациентам в условиях, отличных от обычных. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Для всех медицинских организаций страны это серьезная тренировка сил и средств к оказанию помощи в иных условиях, отличных от обычных", - сказал он на открытии инфекционного отделения для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопатина филиала НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Министр отметил, что данная ситуация - хороший повод еще раз обратить внимание на профилактику внутрибольничного инфицирования и профилактику неблагоприятных исходов, которые могут возникнуть при оказании медицинской помощи.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России в тяжелом состоянии находятся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что объемы выпуска лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции увеличены в разы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС