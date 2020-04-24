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Пандемия коронавируса нового типа
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В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом

Больной умер еще 17 апреля, но точную причину смерти удалось установить лишь неделю спустя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.

"Сегодня получено заключение о смерти одного из больных коронавирусом, который лечился в Ростове-на-Дону. Пациент умер 17 апреля, однако причина смерти была определена только 24 апреля после проведенного вскрытия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что долгий период ожидания заключения экспертов связан с тем, что пациент имел двойное гражданство, в связи с этим для проведения процедуры вскрытия потребовалось получить разрешение из другой страны. "В заключении патологоанатома - три причины: сепсис, двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция", - пояснили в пресс-центре по информированию населения региона по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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