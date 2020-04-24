В девяти больницах Калининградской области часть медиков заразилась коронавирусом

"У нас в девяти государственных медучреждениях были зафиксированы случаи заражения медицинского персонала, и врачей, и среднего медперсонала. Официально очагами признавались вспышки в ЦГБ № 4, Савулькино, в областной клинической больнице. Там сейчас достаточно много, более двух десятков заболевших, это и врачи, и средний медперсонал, и обеспечивающий персонал", - сказал Алиханов.

По его словам, три медицинских отделения из 41, где были выявлены зараженные медики, находятся в обсервации, другие оборудуются шлюзами, чтобы исключить заражения между отделениями. "Ситуация нормальная, потому что, к сожалению, больницы являются источником повышенного риска заболеваемости как для пациентов, так и для врачей. В связи с этим ограничено плановое лечение больных, потому что повышенный риск заболеть там", - сказал губернатор.

Медиков начали размещать в гостиницах, сообщил руководитель региона. "Обеспечиваем трехразовым горячим питанием и доставляем врачей от отелей до места работы. На вчера таких было 20, сейчас заявка на 134 человека. Мы готовы всех перевести в этот режим, у медиков повышенный риск заболеть и заразить членов своих семей. Советуем всем перейти в этот режим и размещаться там [в гостиницах]", - сказал Алиханов.