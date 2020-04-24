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Nintendo сообщила о взломе 160 тыс. учетных записей своих пользователей

По данным компании, в результате хакерской атаки были похищены личные данные пользователей, также в некоторых случаях была возможна утечка платежных данных

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Японская компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей, в пятницу объявила, что около 160 тыс. учетных записей пользователей Nintendo Network ID (NNID) были взломаны в результате хакерской атаки.

Как отмечается в опубликованном компанией заявлении, получив доступ к NNID (используется на приставках раннего поколения), злоумышленники смогли получить доступ к основным учетным записям пользователей флагманской консоли Nintendo Switch.

В ответ на массовый взлом Nintendo уже отключила возможность заходить в основную учетную запись посредством NNID. Однако, по данным компании, в результате хакерской атаки были похищены личные данные пользователей, также в некоторых случаях была возможна утечка платежных данных, если они были напрямую привязаны к учетной записи.

Nintendo уведомит каждого пользователя, пострадавшего от взлома, и даст ему возможность сменить пароль. Японская компания также настоятельно рекомендует всем ее пользователям активировать двухступенчатую систему аутентификации на своих учетных записях.

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