Трутнев выступил против излишнего ослабления ограничений в Хабаровском крае и Приморье

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает, что Хабаровский край и Приморье излишне смягчили ограничения в условиях пандемии, разрешив, в частности, работать салонам красоты. Трутнев отметил, что власти не должны так рисковать жизнями людей: в этих регионах одни из самых высоких показателей по числу заразившихся в округе.

В России из-за пандемии ввели меры: все дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде ввели режим самоизоляции. При этом некоторые регионы постепенно смягчают режим, например, разрешают возобновить работу отдельным отраслям.

"У нас лидируют и по мягкости мер, и по заболеваемости два региона. Это Хабаровск и Приморье. Открыты салоны красоты. Сергей Иванович [Фургал, губернатор Хабаровского края], у нас предлагал открыть торговые центры - прокуратура остановила. Зачем? Отвечать кто за это будет? Салоны красоты у вас тоже открыты", - сказал Трутнев на совещании с главами дальневосточных регионов. Видеозапись совещания была опубликована в пятницу в одном из Telegram-каналов, ее подлинность подтвердили в Минвостокразвития РФ.

В то же время Трутнев согласился с тем, что многим предприятиям необходимо продолжать работу в условиях пандемии. При этом вице-премьер отметил, что такие производства должны работать с соблюдением всех мер безопасности. Однако, по его словам, нельзя рисковать жизнями людей ради открытия салонов красоты и торговых центров.

В Приморском крае выявлено 220 случаев заражения коронавирусом, в Хабаровском крае - 351.