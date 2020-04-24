Власти Ростовской области обеспечат питание медиков, которые борются с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 1,4 млн рублей на организацию питания медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Губернатор Василий Голубев распорядился направить из областного бюджета почти 1,4 млн рублей на обеспечение питания специалистов, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что средства позволят обеспечить питанием медработников, которые в период изоляции проживают в общежитиях.

Депутаты Заксобрания Ростовской области сегодня внесли изменения в региональный бюджет, сформировав резерв в объеме 1,5 млрд рублей на решение неотложных задач, которые могут возникнуть в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Ростовской области 533 случая заражения, 18 человек выздоровели. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.