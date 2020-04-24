Глава ДНР поблагодарил руководство РФ за освобождение от пошлины при получении гражданства

ДОНЕЦК, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил руководство Российской Федерации за предоставленную возможность получения жителями ДНР российского гражданства без уплаты пошлины.

"Сегодня мы вновь стали свидетелями еще одного исторического события. Такими действиями руководство Российской Федерации демонстрирует свой гуманизм и истинное отношение к жителям Донбасса, защищая всеми доступными на сегодняшний день способами, признавая и восстанавливая наши права. Это еще раз доказывает, что мы действительно стали для России своими", - цитирует его заявление Донецкое агентство новостей.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей жителей Донецкой и Луганской народных республик при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тыс. рублей. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей, соответственно. При этом минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составлял 3 194 рубля.