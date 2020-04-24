Федеральные центры Минздрава подключились к испытаниям препаратов против коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральные национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ) Минздрава России подключились к работе по испытанию отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня федеральные центры как раз включились в испытания новых препаратов, отечественных в первую очередь", - сказал он на открытии инфекционного отделения для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопатина.

По словам министра, также ведется работа с фармотраслью для скорейшего запуска на рынок препаратов. "Для того, чтобы профилактировать дефицит мы с фармотрослью фактически запускаем в режиме быстрого доступа, в том числе те разработки, которые можем максимально скорее вывести на рынок", - отметил он. Мурашко добавил, что работа над препаратами "идет сегодня полным ходом".