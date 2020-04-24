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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Мордовии ограничили въезд в восьми населенных пунктах из-за очагов коронавируса

В их число вошли села Редкодубье, Тургенево, Низовка, Мордовский Пимбур, Зубова Поляна, поселок Кемля, а также города Ковылкино и Рузаевка

ТАСС, 24 апреля. Ограничение на въезд введено в восьми населенных пунктах Мордовии, где выявлены очаги распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции главный государственный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова.

"Я вынесла восемь постановлений по населенным пунктам о проведении ограничительных мероприятий. Эти населенные пункты являются маленькими очагами заболеваний, [в них] можно въезжать транспорту, который имеет соответствующий документ, либо лицам, которые там проживают. Населению нужно соблюдать правила самоизоляции", - сказала Харитонова.

По данным официального Telegram-канала "Коронавирус. Оперштаб Мордовии", речь идет о населенных пунктах, где установлено большое число случаев заражения коронавирусом в расчете на душу населения. Это села Редкодубье и Тургенево Ардатовского района, Низовка Атяшевского района, Мордовский Пимбур и Зубова Поляна Зубово-Полянского района, поселок Кемля Ичкаловского района, а также города Ковылкино и Рузаевка. На данный момент ТАСС не удалось получить комментарий о том, сколько человек проживают в указанных населенных пунктах.

Как сообщили в оперштабе, очаги коронавирусной инфекции в районах возникли из-за несоблюдения гражданами режима самоизоляции. Так, только за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом, из них 24 - это жители Ардатовского района, где случаи заражения стали возникать после похорон в селе Низовка. "Первоисточником заражения стал единственный эпизод - похороны и поминки в селе Низовка, инфицированные на них люди сами стали источниками распространения инфекции. В результате уже около 50 жителей различных населенных пунктов Ардатовского района получили подтверждение диагноза COVID-19", - сообщили в оперштабе.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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