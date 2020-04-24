Военные врачи помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

"Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято", - сказал Шойгу.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении инфицированных коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

"Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно", - подчеркнул Шойгу.

Ранее он сообщил, что в вооруженных силах создан резерв для помощи субъектам РФ, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад.

Деятельность Вооруженных сил

Шойгу отметил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на повседневную деятельность российской армии и ее возможности по оказанию помощи в борьбе с его распространением.

"Этот вирус и эта пандемия никоим образом не должны повлиять на нашу работу, на учебный процесс, на подготовку и готовность не только к учебному процессу, но и к возможному применению. В данном случае я имею в виду те войска и те группы, которые у нас сформированы для применения на предприятиях военно-промышленного комплекса, те войска РХБ защиты, которые у нас применяются в городах по запросу и губернаторов, и мэров", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день "по плану проводятся учеба, учения, полевые выходы". "Все полигоны задействованы у нас более чем на 80%", - рассказал министр.

Шойгу отметил, что в ближайшее время выпускники довузовских военных учебных заведений будут сдавать ЕГЭ. "По довузовским учебным заведениям мы обратились к министерству образования, которое по всей стране проводит мероприятия, связанные с единым экзаменом, и здесь у нас налажен, по-моему, довольно неплохой контакт. До завершения учебного года у нас остается не так много времени, и мы обязаны предоставить нашим выпускникам довузовских учебных заведений все возможности, которые предусмотрены законом, для безболезненного поступления в высшие учебные заведения и прохождения дальнейшего обучения", - отметил глава Минобороны.

Он также обратил внимание на меры безопасности при проведении призыва и увольнения в запас. По словам министра, в этом направлении "идет огромная работа". "Я надеюсь, и дальше мы пройдем этот путь так же уверенно и спокойно. Везде организованы пункты дистанционного приема, дистанционного набора, и, естественно, здесь мы не можем не обращать внимание на вопрос транспортировки. Тут особая нагрузка на наши структуры, и надо постараться максимально задействовать все наши транспортные возможности", - отметил руководитель ведомства.

По словам Шойгу, речь идет и об использовании отдельных вагонов, самолетов, автобусов. "Все это должно быть организовано и продумано. Все эти планы подготовлены, утверждены, я прошу обратить особое внимание на их реализацию", - заключил министр.