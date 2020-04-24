СМИ: в Испании 106-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом

Речь идет о женщине по имени Анна, которая проживает в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия). Она родилась в октябре 1913 года и пережила так называемый испанский грипп (1918-1920), гражданскую войну в Испании (1936-1939) и две мировые войны.

Это не первый случай выздоровления человека преклонного возраста после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил 9 апреля информационный портал NU.nl, жительница Нидерландов Корнелия Рас из небольшой деревни на юге страны стала старейшим в мире человеком, который выздоровел после заражения коронавирусом. На момент выписки из больницы ей было 107 лет. На днях от коронавирусной инфекции излечилась 106-летняя жительница Великобритании. Среди выздоровевших пожилых людей в Италии - 104-летняя и 102-летняя женщины, 101-летний мужчина, а также несколько пациентов, которым далеко за 90.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии в мире государств. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 213 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.