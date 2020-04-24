Путин пообещал посетить "АвтоВАЗ", когда появится такая возможность

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен посетить завод "АвтоВАЗ", отмечающий 50-летний юбилей, как только представится такая возможность. Об этом глава государства сказал в пятницу на совещании о развитии автомобильной промышленности.

"Постараюсь воспользоваться вашим приглашением и постараюсь приехать на предприятие, как только это будет возможно", - сказал он, обращаясь к сотрудникам "АвтоВАЗа".

Глава государства поздравил коллектив и ветеранов предприятия с 50-летним юбилеем выпуска первого автомобиля - "той самой легендарной "копейки". "Я желаю сотрудникам "АвтоВАЗа" и его партнерам производственных успехов, всего самого доброго, здоровья", - подчеркнул он.

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода (ныне - АО "АвтоВАЗ") сошли первые автомобили - ВАЗ-2101 "Жигули". Всего за свою историю "АвтоВАЗ" в Тольятти выпустил более 29 млн автомобилей. Общее число выпущенных автомобилей марок ВАЗ, Lada и т. д. еще больше, поскольку их собирали и производили на ряде других заводов в России и за рубежом.