{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин пообещал посетить "АвтоВАЗ", когда появится такая возможность

Президент поздравил коллектив и ветеранов предприятия с 50-летним юбилеем выпуска первого автомобиля - "той самой легендарной "копейки"

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен посетить завод "АвтоВАЗ", отмечающий 50-летний юбилей, как только представится такая возможность. Об этом глава государства сказал в пятницу на совещании о развитии автомобильной промышленности.

"Постараюсь воспользоваться вашим приглашением и постараюсь приехать на предприятие, как только это будет возможно", - сказал он, обращаясь к сотрудникам "АвтоВАЗа".

Глава государства поздравил коллектив и ветеранов предприятия с 50-летним юбилеем выпуска первого автомобиля - "той самой легендарной "копейки". "Я желаю сотрудникам "АвтоВАЗа" и его партнерам производственных успехов, всего самого доброго, здоровья", - подчеркнул он.

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода (ныне - АО "АвтоВАЗ") сошли первые автомобили - ВАЗ-2101 "Жигули". Всего за свою историю "АвтоВАЗ" в Тольятти выпустил более 29 млн автомобилей. Общее число выпущенных автомобилей марок ВАЗ, Lada и т. д. еще больше, поскольку их собирали и производили на ряде других заводов в России и за рубежом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Городские пляжи Сиднея вновь закрыли спустя несколько дней после открытия
Глава района Рэндвик Дэнни Саид сообщил, что находившиеся там люди нарушали требования самоизоляции, в частности, не соблюдали социальную дистанцию, а вместо разрешенных занятий спортом и плаванием устраивали на пляжах массовые пикники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС