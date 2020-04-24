Путин: государство, бизнес, НКО должны действовать единым фронтом в борьбе с COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы государство, бизнес, НКО, волонтеры и все граждане выступили единым фронтом в борьбе с коронавирусом. Такое мнение глава государства высказал на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям, всем гражданам", - сказал он.

Подводя итоги совещания по поддержке автопрома, Путин заметил, что состоявшийся разговор был "очень содержательным". Он обещал дать поручение проанализировать все прозвучавшие предложения и учесть их при подготовке итоговых решений. "Считаю важным всем предприятиям активно использовать ваш опыт по организации устойчивого и безопасного производственного процесса, по внедрению профилактических мер, призванных максимально защитить жизнь и здоровье сотрудников", - отметил президент.

Он поблагодарил компании, которые подключились к общей работе по борьбе с коронавирусом, наладив выпуск средств индивидуальной защиты и другой востребованной продукции.