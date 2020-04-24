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Пандемия коронавируса нового типа

В Кировской области открыли инфекционный госпиталь на 270 коек

Это четвертое подобное медучреждение в регионе

КИРОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Самый крупный в регионе инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Кировской области в пятницу. Это четвертое подобное медучреждение в регионе, рассчитанное на 270 мест, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

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"Сегодня мы открыли самый крупный по коечной мощности инфекционный госпиталь, четвертый по счету, рассчитанный на 270 коек. Здесь есть все необходимое медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты, лекарствами, проработан кадровый вопрос", - сообщил Васильев.

Как рассказал первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, новый инфекционный корпус подготовлен за 21 день, всего в регионе создано 636 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, что несколько превышает норматив. В начале апреля в дополнение к госпиталю на 166 коек в инфекционной больнице в Кирове открыли на базе корпуса кожно-венерологического диспансера дополнительный госпиталь на 80 мест. Также в апреле открыт госпиталь на 120 коек на базе одного из корпусов Талицкого детского санатория.

В регионе также продолжается работа по дооснащению медицинских организаций специализированным оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Из федерального бюджета на эти цели поступило 155 млн рублей, ожидается поступление еще 349,8 млн.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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