Более 50 НКО и предприятий Москвы оказывают помощь жителям в период пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 50 московских благотворительных фондов, некоммерческих организаций и представителей бизнеса откликнулись на призыв социального комплекса столичных властей помочь горожанам в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра занятости "Моя карьера", на базе которого создан волонтерский штаб для организации помощи москвичам.

"Городское сообщество не осталось равнодушным. Более 50 представителей бизнеса, НКО, благотворительных фондов сплотились для поддержки тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении. Организации помогают в обучении волонтеров и обеспечении их средствами защиты, помощи в покупке лекарств и продуктов гражданам из группы риска", - приводятся в сообщении слова директора центра занятости "Моя карьера" Ирины Швец.

Уточняется, что такие некоммерческие организации и благотворительные фонды, как "В.Н.У.К.", "Веселый коридор", "Художественный центр Дети Марии", направили в помощь гражданам своих волонтеров, при помощи различных организаций были разработаны инструкции для работы социальных помощников, также они принимают участие в проведении собеседований для волонтеры и организации их дистанционного обучения. Центр лечебной педагогики, организация "Клуб волонтеров", автономная некоммерческая организация "Серебряный возраст", благотворительный фонд "Правмир" и ряд других направили своих психологов для проведения интервью по скайпу с потенциальными волонтерами.

Всероссийский студенческий корпус спасателей помогает с доставкой гражданам продуктов и лекарств. Профессиональные спасатели также готовы подключиться к безопасному снабжению всем необходимым жителей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", которые находятся на лечении дома.

Кроме того, волонтеры зоозащитных организаций оказывают жителям помощь в выгуле собак, при необходимости размещают животных в зоогостиницах. Предприниматели обеспечивают волонтеров защитными масками, антисептиками, автотранспортом. Торговые сети, рестораны и пекарни выделяют продуктовые наборы для одиноких пожилых людей. Например, пекарня "Хлеб насущный" предоставляет свою продукцию семьям с детьми с инвалидностью, сеть универмагов "Магнит" обеспечивает товарами одиноких пенсионеров, а байкеры Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" пересели на автомобили, чтобы развозить пенсионерам продуктовые наборы.