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Пандемия коронавируса нового типа

Под Псковом выявили очаг коронавируса среди мигрантов из Киргизии

Семеро из них госпитализированы

ПСКОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявили в Псковской области среди ста граждан Киргизии, которые занимаются переоборудованием железнодорожной больницы в Новосокольническом районе в инфекционное учреждение, семеро рабочих госпитализированы. Об этом сообщил в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

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"Одна вспышка [7 случаев] зарегистрирована в Новосокольническом районе среди строительных рабочих, [это] выходцы из Киргизии, которые прибыли на строительство важного объекта. Там собираются реконструировать железнодорожную больницу под инфекционный стационар для южных районов области. Сейчас отобраны пробы у четырех десятков рабочих из Киргизии, которые прибыли позже. Пока 7 человек из числа работающих госпитализированы в стационаре", - сказал Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин призвал власти региона принять неотложные меры по локализации очагов коронавирусной инфекции в Новосокольниках и Великих Луках, так как зараженные жили вместе с местными жителями. По его словам, непринятие экстренных мер по локализации очага создает угрозу распространения инфекции не только на территории муниципального образования и региона, но и за их пределами.

"Возникают вопросы: каким образом в условиях ограничительных мер на территорию региона на этой неделе автобусным транспортом завезено порядка 100 человек, граждан Киргизии? Из города Москвы. Кто мог взять на себя такую ответственность и принять решение о завозе в регион значительного количества [рабочих] из региона со сложной эпидемиологической ситуацией для работы на объекте здравоохранения, больницы?" - сказал Калинин.

По словам Нестерука, в регионе выявили всего четыре вспышки коронавирусной инфекции, из них три в стационарах больниц. "В островской больнице, здесь у нас 14 случаев, в том числе восемь медработников. В псковской городской больнице 11 случаев и в великолукской городской - семь случаев. Нет взрывоопасного роста, но от недели к неделе заболеваемость продолжает удваиваться", - сказал Нестерук.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом и семь смертей. Выздоровели девять пациентов.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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